Экс-нападающий «Ман Сити» Агуэро признался, что хотел бы поиграть под руководством Клоппа

Бывший нападающий сборной Аргентины, «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Он потрясающий менеджер. Клоппа будет очень не хватать в Премьер-лиге… Но он сделал свой выбор, и мы должны уважать его. Любой великий менеджер научит вас многим ценным вещам. Поиграть под его руководством — это был бы отличный опыт», — приводит слова Агуэро британское интернет-издание Manchester Evening News.

Напомним, Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. 35-летний форвард — олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2014 и обладатель Кубка Америки — 2021. Он провёл 101 игру за сборную Аргентины, забил 42 гола. Последним клубом футболиста была «Барселона». Также аргентинец защищал цвета «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».