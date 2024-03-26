«Он не всегда играет хорошо». Тренер сборной Франции Дешам подверг критике Вильяма Салиба

Тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему основной центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба не всегда попадает в стартовый состав французской национальной команды.

«Он проводит хороший сезон, но он также делает вещи [на поле], которые мне не очень нравятся. У него ограниченное количество игрового времени в сборной Франции, потому что когда он играет, это не всегда выглядит хорошо.

На текущий момент выбор не в его пользу, но он здесь. С некоторыми игроками я стараюсь проявлять настойчивость, потому что это может придать им уверенности и помочь сдвинуться с мёртвой точки», — приводит слова Дешама Daily Mail.

Напомним, Салиба дебютировал в составе сборной Франции весной 2022 года. За взрослую команду он принял участие в 12 матчах, в которых не отметился результативными действиями.