Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, как в команде отреагировали на теракт в Москве

Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, как в команде отреагировали на теракт в Москве.

«К сожалению, произошедшая в «Крокус Сити Холле» трагедия очень расстроила не только бразильцев, но и всех игроков и тренеров «Зенита». Прямо сейчас, я думаю, важнее попытаться как-то помочь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Сейчас мы как раз обсуждаем, как нам лучше помочь. Думаю, что в конце недели будут новости об этом», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура.