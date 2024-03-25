Фанаты «Ювентуса» отреагировали на трагические события в «Крокус Сити Холле»

Фанатская группировка туринского «Ювентуса» Via Filadelfia’88 выразила соболезнования в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В своём аккаунте в социальных сетях фан-группа «Ювентуса» разместила пост с фотографией на фоне стадиона. На фото изображён баннер с надписью «V.F.88 vs МОСКВА 22-3-2024».

Фото: Из архива болельщиков «Ювентуса»

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших в результате теракта составило более 140 человек. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура.