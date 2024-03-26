Райан Бабель: для Алонсо будет слишком рискованно пытаться заменить Клоппа

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райан Бабель высказался о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает испанского специалиста как одного из главных кандидатов на замену уходящему в конце сезона-2023/2024 Юргену Клоппу.

«Думаю, для него это было бы слишком рискованно. Конечно, Алонсо является хорошим тренером, который только начинает свой путь, но разница между «Байером» и «Ливерпулем» в том, что в Леверкузене всё в порядке, если ты успешен, а в мерсисайдском клубе ты обязан добиваться успеха. Несмотря на то что сейчас, возможно, идеальное время для того, чтобы откликнуться на приглашение «Ливерпуля», я считаю, что пытаться заменить Клоппа — это риск. Будет очень сложно сделать это», — приводит слова Бабеля британское интернет-издание Liverpool Echo.