«Барселона» не собирается выкупать Канселу и вновь планирует его арендовать — Рохо

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», может остаться в испанском клубе на второй сезон. Сине-гранатовые хотят вновь арендовать футболиста, но на данный момент не собираются его выкупать. Об этом сообщает журналист Луис Рохо в соцсети X (ранее Twitter).

29-летний Канселу перешёл в «Манчестер Сити» в августе 2019 года. В январе 2023-го португалец ушёл в аренду в «Баварию» из-за конфликта с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Нынешний сезон Канселу проводит в «Барселоне», в составе которой в 32 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.