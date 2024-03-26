Геннадий Орлов оценил удаление Гаича в матче сборных России и Сербии

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно удаления защитника сербской национальной команды Милана Гаича в минувшем товарищеском матче со сборной России (4:0).

«Судья вообще мог жёлтую карточку показать там, вопросов-то нет, такой грубости не было большой особенной. Он и так наказал, дав 11-метровый, но дал ещё и красную карточку. Но формально, по правилам, за такое нарушение, когда рукой держат, надо удалять. Но видите, там же и один тренер, и другой тренер сказали, ну если бы он дал жёлтую карточку, главное Карпин это сказал, то всё было бы нормально», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, Гаич получил прямую красную карточку на 21-й минуте встречи.