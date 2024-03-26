Геннадий Орлов оценил удаление Гаича в матче сборных России и Сербии
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно удаления защитника сербской национальной команды Милана Гаича в минувшем товарищеском матче со сборной России (4:0).
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«Судья вообще мог жёлтую карточку показать там, вопросов-то нет, такой грубости не было большой особенной. Он и так наказал, дав 11-метровый, но дал ещё и красную карточку. Но формально, по правилам, за такое нарушение, когда рукой держат, надо удалять. Но видите, там же и один тренер, и другой тренер сказали, ну если бы он дал жёлтую карточку, главное Карпин это сказал, то всё было бы нормально», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».
Напомним, Гаич получил прямую красную карточку на 21-й минуте встречи.
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