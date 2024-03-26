В Федерации футбола Азербайджана отреагировали на новости о возможном назначении Черчесова

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли отреагировал на новости о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера азербайджанской сборной по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов — один из трёх кандидатов на должность главного тренера сборной Азербайджана.

«Станислав Черчесов входит в шорт-лист на пост главного тренера сборной Азербайджана? Нет. Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведём. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был», — приводит слова Мамедли Sport24.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».