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Экс-глава футбольной ассоциации КНР приговорён к пожизненному заключению за взятки

Экс-глава футбольной ассоциации КНР приговорён к пожизненному заключению за взятки
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Бывший председатель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, занимавший эту должность с 2019 по 2023 год, был приговорён к пожизненному сроку за получение взяток. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что Сюйюань получил взяток на сумму более € 10,4 млн, в чём он признался сам. Кроме того, конфискации подлежит всё имущество Сюйюаня.

Экс-председатель Китайской футбольной ассоциации создавал неоправданные преимущества для ряда местных футбольных клубов, подрывая таким образом честную конкуренцию и порядок в футбольной индустрии.

Выступая перед судом Сюйюань сказал: «Болельщики могут согласиться с тем, что уровень китайского футбола низкий, но они не могут мириться с коррупцией. Я хочу извиниться перед всеми китайскими болельщиками».

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