«Реал» пока не приступал к работе над презентацией Килиана Мбаппе — Relovo

Мадридский «Реал» пока не начинал работу над презентацией французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе как игрока «сливочных». Об этом сообщает испанское интернет-издание Relovo.

По сведениям источника, в мадридском клубе ходят разговоры о переходе Мбаппе, но работа над презентацией трансфера пока не начиналась. Напомним, ранее появилась информация, что в летнее трансферное окно Мбаппе покинет «ПСЖ» и продолжит карьеру в «Реале». Сам французский форвард сообщал, что объявит о своём будущем перед Евро-2024.

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и восемь результативных передач.