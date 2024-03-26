Переход Мбаппе не повлияет на желание «Реала» заполучить защитника «Баварии» Дэвиса

Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не повлияет на планы мадридского «Реала» относительно защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. «Сливочные» могут позволить себе оформить оба трансфера, сообщает испанское интернет-издание Relovo.

По информации источника, «Реал» сохраняет интерес к Дэвису, но не хотел бы платить за него больше € 40 млн. Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает Альфонсо продлить контракт до 2029 года. Отмечалось, что, если канадец не примет предложение мюнхенцев, его выставят на трансфер.

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В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.