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Переход Мбаппе не повлияет на желание «Реала» заполучить защитника «Баварии» Дэвиса

Переход Мбаппе не повлияет на желание «Реала» заполучить защитника «Баварии» Дэвиса
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Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не повлияет на планы мадридского «Реала» относительно защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. «Сливочные» могут позволить себе оформить оба трансфера, сообщает испанское интернет-издание Relovo.

По информации источника, «Реал» сохраняет интерес к Дэвису, но не хотел бы платить за него больше € 40 млн. Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает Альфонсо продлить контракт до 2029 года. Отмечалось, что, если канадец не примет предложение мюнхенцев, его выставят на трансфер.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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