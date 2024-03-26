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Гранат: решение французов почтить память жертв теракта — нормальная человеческая реакция

Гранат: решение французов почтить память жертв теракта — нормальная человеческая реакция
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Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о том, что перед товарищеским матчем сборных Франции и Чили пройдёт минута молчания в знак памяти о жертвах теракта в Москве.

«Решение почтить память жертв теракта на матче между сборными Франции и Чили — это абсолютно нормальная человеческая реакция, она должна быть. К сожалению, очень печальный повод для таких реакций. Не удивлён, я хочу искать в людях только хорошее. Это вполне нормальный человеческий поступок», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта известной рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

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