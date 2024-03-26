В Федерации футбола Франции высказались о теракте в «Крокус Сити Холле»

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что перед товарищеским матчем со сборной Чили состоится минута молчания в память о погибших во время событий в «Крокус Сити Холле».

«Когда эти события происходят, нам нужна большая солидарность с русским народом. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и нашими российскими коллегами.

Почему не было минуты молчания во время матча Франции и Германии 23 марта? Дань памяти необходимо отдавать в приемлемых условиях, учитывая весь ужас», — приводит слова Диалло Europe 1.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта известной рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.