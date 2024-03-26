Гранат: Черчесов — очень хороший вариант для сборной Азербайджана

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на информацию о том, что российский специалист Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«Принимать решение Станиславу Саламовичу. Но для сборной, которую ему сватают, это очень хороший вариант. Не считаю, что Черчесов лучше работает за границей. Понятно, что в России он не выиграл золотых медалей как тренер, но всё равно у него были успешные периоды работы. Сборная Азербайджана однозначно прибавит с назначением Черчесова», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Черчесов — один из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.