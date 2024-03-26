«Нам нужно 10 пустых листов с подписями Халка». Митрофанов ― о трансфере игрока в «Зенит»

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» раскрыл детали трансфера Халка в «Зенит» из «Порту».

Наступают последние дни трансферного окна, мы отправляем в Португалию спортивного директора «Зенита» Дитмара Байерсдорфера со словами: «Находись там, а я отсюда буду переговоры вести. Если будут подвижки, быстро решим вопрос». В предпоследний день трансферного окна нам звонит спортивный директор «Зенита» Дитмар Байерсдорфер и говорит, что «Порту» согласен на € 40 млн, «Бенфика», соответственно, тоже согласна на эту сумму за Витселя. Мы быстро собираем трансферный комитет, нам согласовывают выделение € 80 млн. Вылетаем в Португалию для подписи документов, а при этом Витсель в Лиссабоне, а Халк в Порту – у обоих игры, потому что идёт тур чемпионата, после которого ещё и перерыв на сборные.

– Жуть.

– И вот мы летим в Португалию в субботу, а трансферное окно закрывается в воскресенье. План следующий: сначала летим в Порту, где ситуация выглядит решенной, а потом – в Лиссабон, где нам надо просто заплатить отступные. Прилетаем в Португалию, встречаемся со спортивным директором «Порту» Энрике, и он говорит: «Ну да, мы всё согласовали – € 75 млн». Поворачиваюсь к Дитмару, а он мне: «Мне казалось, что на € 40 млн он должен согласиться». Мы проводим серию переговоров, в итоге я встаю, уезжаю и говорю, что мы не договорились. После этого мы сажаем перед собой агента Халка и говорим: «Дружище, скорее всего, мы их дожмём, потому что их позиция неадекватная. Ты мне веришь?» Он отвечает, что верит, а у самого, небось, две фиги в кармане, ха-ха. Мы продолжаем: «Тогда нам нужны 10 пустых листов бумаги с подписями Халка снизу. Потому что если мы договоримся, то мы туда просто впечатаем контракт. Если нет, то мы их с тобой просто разорвём».

– А что сам Халк?

– А Халк в этот момент только приехал с игры, и ему нужно было улетать в отпуск, потому что перерыв на сборные. В итоге Халк подписывает эти листы, мы пытаемся дожать «Порту», но ничего не происходит. В ночь с субботы на воскресенье принимаем решение лететь в Лиссабон, потому что пока мы в Порту, Энрике будет уверен, что мы готовы принять его условия.