Экс-гендир «Зенита» объяснил, зачем клуб попросил у «Барсы» Месси за Аршавина

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов объяснил, зачем клуб попросил у «Барселоны» Лионеля Месси в обмен на Андрея Аршавина.

– Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам € 15 млн. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной». Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.

– А продать дороже € 15 млн было нельзя?

– «Барселона» заняла жёсткую позицию – € 15 млн и всё: «За € 17 млн у нас есть игрок лучше». Мы пришли к Аршавину и сказали: «Андрей, за € 17 млн ты им уже неинтересен». Представляете, всего € 2 млн разницы!

– Думаете, у Аршавина до сих пор осталась обида, что не отпустили в «Барселону»?

– Он очень туда хотел. Уверен, что Аршавин об этом вспоминает. Не думаю, что слово «обида» правильное, но сожаление и разбитая мечта – да.