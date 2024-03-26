Непомнящий: если в людях искать лучшее, то и мир станет добрее

Известный российский специалист Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к доброте.

«Добро всегда побеждает зло. Я вырос на мысли, что всё можно преодолеть, если не злиться. Близкие постоянно говорят: «У тебя все хорошие». А я так и думаю: если в людях искать лучшее, то и мир добрее станет. Мир всё жёстче, а доброты в людях всё меньше, потому что приходится бороться за себя. Диалектика жизни, наверное, в этом и заключается: прежние времена всегда лучше, чем настоящее и, наверное, будущее», — сказал Непомнящий.

Непомнящему 80 лет, тренерскую карьеру он начал в 1960-х. Последним местом его работы остаётся калининградская «Балтика», которой российский специалист руководил в 2018 году. Ранее Валерий Непомнящий работал с такими командами, как «Томь», ЦСКА, «Шанхай Шэньхуа», «Пучхон Юкон», «Анкарагюджю», «Генчлербирлиги». Также он возглавлял юношескую сборную Китая и национальную команду Камеруна, которой помог добраться до стадии 1/4 финала чемпионата мира — 1990.