Экс-вратарь «Локо» Левенец: может, Гильерме закончит карьеру, а Митрюшкин станет запасным

Бывший вратарь «Локомотива» Иван Левенец поделился мнением относительно информации о том, что вратарь «Химок» Антон Митрюшкин грядущим летом перейдёт в стан железнодорожников.

«Мне кажется, Митрюшкин придёт в «Локомотив» на роль запасного вратаря. Были команды, где и по пять голкиперов в обойме. Может быть, у кого-то контракт заканчивается. Тут может быть много причин. Гильерме тоже уже не молодой — вполне возможно, что закачивает карьеру», — сказал Левенец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.