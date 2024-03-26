Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Локо» Левенец: может, Гильерме закончит карьеру, а Митрюшкин станет запасным

Экс-вратарь «Локо» Левенец: может, Гильерме закончит карьеру, а Митрюшкин станет запасным
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива» Иван Левенец поделился мнением относительно информации о том, что вратарь «Химок» Антон Митрюшкин грядущим летом перейдёт в стан железнодорожников.

«Мне кажется, Митрюшкин придёт в «Локомотив» на роль запасного вратаря. Были команды, где и по пять голкиперов в обойме. Может быть, у кого-то контракт заканчивается. Тут может быть много причин. Гильерме тоже уже не молодой — вполне возможно, что закачивает карьеру», — сказал Левенец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь Антон Митрюшкин перейдёт в «Локомотив» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android