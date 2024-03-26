Булыкин: у Худякова и Гильерме кончаются контракты, поэтому «Локо» подписывает Митрюшкина

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что «Локомотив» подпишет голкипера «Химок» Антона Митрюшкина.

«Много нюансов, которые влияют на подписание Митрюшкина «Локомотивом». Руководство команды знает, что будет в конце сезона, и знает, к чему надо готовиться, а также может посмотреть Антона и отдать потом в аренду или оставить себе. Может быть много вариантов развития событий.

У Худякова и Гильерме летом кончаются контракты, поэтому на всякий случай берут нового вратаря. Посмотрим, как будет себя проявлять, ведь было много случаев, когда брали футболиста на будущее, а он начал сразу же показывать себя и стал одним из лидеров команды. Удачный трансфер или нет, это уже покажет время», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.