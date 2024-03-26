Мурад Мусаев рассказал, почему отказался возглавить «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему отказался возглавить махачкалинское «Динамо».

«Меня хотели пригласить в «Динамо» Махачкала? Да, это правда. Я пришёл, объявил команде [об уходе], ещё домой не успел доехал, мне уже позвонили из «Динамо». Позвонил Гаджи Муслимович [Гаджиев], сказал: «Приезжай в Турцию». Я говорю: «Извините, я сейчас не готов». У нас очень хорошие отношения, мы целый день общались с «Динамо» Махачкала.

Я не готов по разным причинам, я улетаю отдыхать. У Бердыева был 5-3-2, оборонительный футбол, я играю немножко в другой. Много было факторов. Мы друг друга поняли, Гаджи Муслимович мне сказал: «Надеемся, в Премьер-Лиге мы с тобой поработаем». Наверное, это предложение было не вовремя и, наверное, всё не совпадало», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».