Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о решении Франции почтить память жертв теракта в «Крокусе».

«На фоне других руководителей Франции я был приятно удивлён словами президента федерации футбола о минуте молчания перед матчем с Чили. Это благородный человек. Считаю, что порядочным людям ни в коем случае нельзя переносить происходящее на невинных людей, не принимающих участия в каких-то акциях», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура.