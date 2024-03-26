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Бышовец считает, что у сборной Украины есть шанс победить Исландию в финале отбора к Евро

Бышовец считает, что у сборной Украины есть шанс победить Исландию в финале отбора к Евро
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Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о форме нынешней сборной Украины в преддверии её матча за выход на Евро-2024 с Исландией, который состоится сегодня, 26 марта, в 22:45 мск.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь B. Финал
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я как украинец, игрок и воспитанник киевского «Динамо», конечно, желаю успехов сборной Украины в финале стыковых матчей с Исландией. Несмотря на сегодняшние события, надо говорить, что ни российские, ни украинские спортсмены не виноваты в том, что происходит. К сожалению, не видел последние матчи сборной Украины, чтобы оценить уровень. Но могу отметить тот факт, что команду возглавил Ребров. У меня он вызывал симпатии, когда работал в Венгрии, да и в целом как игрок. Считаю, что ему удалось добиться в непростой ситуации того, что сегодня у команды будет шанс победить», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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