Булыкин: вряд ли нужно играть за сборную бесплатно — дополнительная мотивация должна быть

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который заявил, что футболистам не нужно платить бонусы за игру в национальных сборных своих стран. По мнению Булыкина, Мбаппе не прав, ведь для молодых футболистов любые финансовые бонусы более значимы, чем для состоявшихся звёзд.

«С деньгами Мбаппе можно рассуждать о чём угодно. Для многих игроков премиальные в сборной — это дополнительный бонус. Вряд ли нужно играть за сборную бесплатно. Эти бонусы очень приятные и мотивирующие. Конечно, они должны быть.

Патриотизм есть так и так, сколько бы денег ни платили или вовсе бесплатно играли, но он всё равно существует. Но приятный бонус — это всегда дополнительная мотивация. Она должна быть. Понятно, что миллион долларов для Мбаппе — ни о чём, но не для молодых ребят», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, несколькими днями ранее сборная Франции проиграла сборной Германии в товарищеском матче со счётом 0:2.