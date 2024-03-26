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Мбаппе высмеял футболистов, получающих деньги за участие в играх национальных сборных

Мбаппе высмеял футболистов, получающих деньги за участие в играх национальных сборных
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о гонорарах футболистов за участие в играх своих национальных сборных.

«Мне кажется смешным, что футболисты получают деньги от своих сборных. Вы не должны получать деньги за то, что представляете свою страну», — приводит слова Мбаппе Sporx на своей странице в Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». По данным RMC Sport, форвард будет выступать под девятым номером. Официально «Реал» не объявлял о трансфере, однако предполагается, что «сливочные» это сделают до начала Евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «Пари Сен-Жермен» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счёт восемь голевых передач.

Мбаппе является чемпионом мира в составе сборной Франции. Они выиграли турнир, который проходил в России в 2018 году.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»

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