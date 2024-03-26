Кечинов: слышал о переговорах с Черчесовым, но клубы называть не буду

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«Тренер должен быть всегда при работе и находится в рабочем тонусе, если он год или два не работает, то начинает всё потихонечку забывать. Если у Черчесова нет никаких предложений в Российской Премьер-Лиге, то, возможно, стоит рассмотреть сборную Азербайджана. При этом я слышал, что с Черчесовым ведут переговоры, но не буду называть клубы.

Сборная Азербайджана играет в отборочных турнирах на чемпионат мира и чемпионат Европы, поэтому какая-то засветка для Черчесова будет. В любом случае в Европе знают и слышали, чего добился Черчесов с «Легией» и «Ференцварошем», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.