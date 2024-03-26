Экс-тренер «Динамо»: сейчас «Спартак» — самая непредсказуемая топ-команда РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о столичном «Спартаке».

«Согласен ли с тем, что из топ-команд «Спартак» сейчас самый непредсказуемый? Однозначно. Никто не знает, как он сыграет. Может разгромить соперника, а может провалиться», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей.

В своей последней встрече в Российской Премьер-Лиге «Спартак» уступил воронежскому «Факелу» со счётом 0:2. Та встреча прошла на главном стадионе страны «Лужники» в Москве. В 22-м туре чемпионата красно-белые примут екатеринбургский «Урал» на «Лукойл Арене». Матч пройдёт в субботу, 30 марта.