Гильерме может завершить карьеру, Худяков отказался от нового контракта — источник

38-летний голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме может завершить спортивную карьеру из-за травмы. Молодые вратари железнодорожников Даниил Худяков и Тимофей Митров отказываются от новых контрактов с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Гильерме близок, как минимум, к переходу в другой клуб после окончания нынешнего сезона, когда у него завершится контракт. Шанс, что стороны договорятся о продлении соглашения, невысок. Новый агент Митрова запросил агентские выплаты и зарплату, которая в несколько раз превышает лимит по молодым футболистам «Локомотива».

Контракты Худякова и Гильерме с клубом рассчитаны до конца нынешнего сезона. Напомним, сегодня, 26 марта, «Чемпионат» сообщил, что этим летом в «Локомотив» перейдёт вратарь Антон Митрюшкин из «Химок».