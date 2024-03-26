Сенников: возможно, что Митрюшкин рассматривается как замена Худякову и Гильерме

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о том, что вратарь «Химок» Антон Митрюшкин покинет подмосковную команду грядущим летом для того, чтобы присоединиться к железнодорожникам.

«Вполне возможно, что Митрюшкин рассматривается, как замена Худякову и Гильерме. Гильерме, наверное, точно закончит, а Худяков – молодой перспективный парень. Поэтому скорее всего с Худяковым продлят контракт и отдадут в аренду в российский клуб, ведь в таком возрасте нужно играть, а не сидеть», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские борные России.