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Моуринью рассказал, что ему дважды предлагали возглавить сборную Португалии

Моуринью рассказал, что ему дважды предлагали возглавить сборную Португалии
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Известный тренер Жозе Моуринью рассказал о том, что ему дважды предлагали возглавить сборную Португалии по футболу.

«Мне дважды открывали дверь, чтобы стать тренером сборной Португалии. Первый раз, когда я был в «Реале», но Флорентино Перес сказал мне: «Нет шансов». Второй раз — в «Роме», откуда меня уволили через несколько месяцев… но я не жалею об этом, потому что доволен причиной», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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