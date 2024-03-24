Жозе Моуринью: этим летом хочу вернуться к работе

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что летом 2024 года он намерен возобновить работу.

«У меня нет клуба, я свободен, но я хочу работать. Будьте уверены, этим летом я хочу вернуться к работе. Моя жизнь — футбол, я могу тренировать везде, где у меня нет проблем. Вернуться в Португалию? Никогда не говори никогда, особенно в футболе», — приводит слова Моуринью Calciomercato.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».