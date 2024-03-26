Зиньковский: судить о том, деградируют ли игроки «Спартака» — дело экспертов

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, согласен ли он со словами тренера сборной России по футболу Николая Писарева о том, что российские игроки деградируют в стане красно-белых.

«Не знаю, не могу об этом судить. Со стороны на себя не смотрю, судить об этом, оценивать — дело экспертов, тренеров. Если так сказал тренер сборной…

Говорит ли о чём-то то, что в этот раз в сборную было вызвано четыре игрока «Спартака»? Бывало больше, но бывало и меньше. Так что, думаю, это ни о чём конкретном не говорит», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3,2 млн. Контракт 27-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл 27 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

После 20 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Зенит», имеющий в своём активе 40 очков.