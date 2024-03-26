«Бавария» сохраняет интерес к одноклубнику Захаряна — Плеттенберг

«Бавария» продолжает следить за полузащитником «Реала Сосьедад» Мартином Субименди, который является одним из главных кандидатов на усиление позиции в центре поля. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сам игрок в курсе интереса из Германии и не против сменить команду летом. Сообщается, что сумма трансфера может составить € 60 млн. При этом окончательное решение по игроку определит новый главный тренер «Баварии». Кроме того, немецкий клуб не спешит с переговорами по игроку, поскольку остаётся неопределенным будущее в клубе полузащитников Йозуа Киммиха и Леона Горецки.

Напомним, 25-летний Мартин Субименди имеет действующее трудовое соглашение с «Реалом Сосьедад» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского полузащитника в € 50 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах, забил четыре гола и оформил одну результативную передачу.