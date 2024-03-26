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Петржела: Промес больше никогда не вернется в «Спартак»

Петржела: Промес больше никогда не вернется в «Спартак»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Думаю, Промес больше никогда не вернется в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в «Спартаке», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания является ДТП, в которое попал Промес, после чего скрылся с места инцидента.

22 марта появилась информация, что «Спартак» перестал платить зарплату Промесу. Клуб не стал расторгать контракт, чтобы избежать юридических проблем.

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