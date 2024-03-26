Жозе Моуринью рассказал о своей цели в тренерской карьере на следующий год

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, каким достижением в период работы в «Роме» он гордится, а также поделился целью, которую хочет реализовать в следующем году.

«В Европе так много великих тренеров, и обычно великие тренеры работают в лучших командах, у которых больше шансов выйти в финал. За последние годы я дошёл до трех финалов [еврокубков]: одного с „Манчестер Юнайтед“ и двух с „Ромой“.

Если взять только последние два года, то я единственный, кто дважды выходил в финалы европейских турниров. Я смотрю на этот факт с некоторым весельем, но в то же время и с некоторой гордостью, потому что, имея дело с клубом без истории в Европе, понимаешь, что это было действительно нечто особенное.

В этом сезоне я точно не сыграю в финале, но надеюсь, что в следующем году стану единственным, кто выйдет в три финала за четыре года», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций, а в следующем сезоне дошла до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «волки» суммарно провели 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.