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Болельщики сборной Грузии заполонили поле стадиона после выхода команды на Евро-2024

Болельщики сборной Грузии заполонили поле стадиона после выхода команды на Евро-2024
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Сегодня, 26 марта, сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). После финального свистка болельщики грузинской национальной команды заполонили поле, так что на нём почти не осталось свободного пространства.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках пгруппы F.

Напомним, в полуфинале Пути С Грузия одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0.

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