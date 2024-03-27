Испания — Бразилия: Ольмо удвоил преимущество испанцев

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Испании и Бразилии. Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Встречу обслуживает португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте полузащитник Дани Ольмо удвоил преимущество сборной Испании. Автором голевой передачи стал Ламин Ямал.

Последний раз Испания и Бразилия играли между собой летом 2013 года в рамках Кубка Конфедераций. В той встрече разгромную победу одержали южноамериканцы — 3:0. Дубль в той игре оформил нападающий Фред, ещё один мяч забил Неймар.

Во время текущего мартовского сбора национальных команд испанцы уже сыграли с Колумбией. Встреча завершилась минимальной победой колумбийцев — 1:0. Бразилия провела матч со сборной Англии и победила со счётом 1:0.