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Испания — Бразилия: Ольмо удвоил преимущество испанцев

Испания — Бразилия: Ольмо удвоил преимущество испанцев
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Испании и Бразилии. Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Встречу обслуживает португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
2-й тайм
2 : 2
Бразилия
1:0 Эрнандес – 12'     2:0 Ольмо – 36'     2:1 Родриго – 40'     2:2 Эндрик – 50'    

На 36-й минуте полузащитник Дани Ольмо удвоил преимущество сборной Испании. Автором голевой передачи стал Ламин Ямал.

Последний раз Испания и Бразилия играли между собой летом 2013 года в рамках Кубка Конфедераций. В той встрече разгромную победу одержали южноамериканцы — 3:0. Дубль в той игре оформил нападающий Фред, ещё один мяч забил Неймар.

Во время текущего мартовского сбора национальных команд испанцы уже сыграли с Колумбией. Встреча завершилась минимальной победой колумбийцев — 1:0. Бразилия провела матч со сборной Англии и победила со счётом 1:0.

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