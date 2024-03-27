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Англия спаслась от поражения в концовке товарищеского матча с Бельгией

Англия спаслась от поражения в концовке товарищеского матча с Бельгией
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Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Англии и Бельгии. Команды играли на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия). Встречу обслуживала бригада австрийских арбитров, которую возглавлял Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 2
Бельгия
0:1 Тилеманс – 11'     1:1 Тони – 17'     1:2 Тилеманс – 36'     2:2 Беллингем – 90+5'    

На 11-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс. Ему ассистировал хавбек Амаду Онана. На 17-й минуте матча англичане сравняли счёт благодаря нападающему Айвану Тони, реализовавшему пенальти. На 27-й минуте гол забил английский полузащитник Джаррод Боуэн, однако после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено. На 36-й минуте Тилеманс оформил дубль с передачи нападающего Ромелу Лукаку. На 90+5-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем сравнял счёт в матче.

Напомним, что предыдущий товарищеский матч сборной Англии с командой из Бразилии завершился поражением англичан со счётом 1:2. В свою очередь, Бельгия сыграла вничью со сборной Ирландии (0:0).

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