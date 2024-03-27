Сборная Украины вышла в групповой этап Евро-2024, вырвав победу у Исландии

Завершился финальный матч Пути В отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Исландии. Встреча прошла во Вроцлаве (Польша). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Украинцы одержали победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 30-й минуте, когда полузащитник Альберт Гудмундссон вывел сборную Исландии вперёд. На 54-й минуте нападающий Виктор Цыганков сравнял счёт с передачи полузащитника Георгия Судакова. На 84-й минуте нападающий «Челси» Михаил Мудрик отправил победный мяч в ворота исландцев. Ему ассистировал всё тот же Судаков.

Таким образом, сборная Украины вышла в групповой этап Евро-2024. Национальная команда Исландии не квалифицировалась на турнир.