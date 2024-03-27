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Таджикистан — Саудовская Аравия 1:1, результат матча отбора на ЧМ-2026 26 марта

Сборная Таджикистана сыграла вничью с Саудовской Аравией в отборе на ЧМ-2026
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Вчера, 26 марта, состоялся матч четвёртого тура группы G отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года между сборными Таджикистана и Саудовской Аравии. Встреча прошла в Душанбе (Таджикистан). Команды сыграли вничью — 1:1.

ЧМ-2026 - Азия . Группа G. 4-й тур
26 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Таджикистан
Окончен
1 : 1
Саудовская Аравия
0:1 Аль-Бурайкан – 46'     1:1 Соиров – 80'    

В первом тайме команды не смогли поразить ворота. В самом начале второго тайма нападающий Саудовской Аравии Фирас Аль-Бурайкан открыл счёт и вывел свою национальную команду вперёд. На 80-й минуте нападающий сборной Таджикистана Рустам Соиров сравнял счёт и установил окончательный результат матча.

В данный момент Саудовская Аравия возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 10 очков в четырёх проведённых матчах. Сборная Таджикистана находится на третьей строчке с пятью очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица азиатского отбора на ЧМ-2026
Календарь азиатского отбора на ЧМ-2026
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