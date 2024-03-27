Сборная Таджикистана сыграла вничью с Саудовской Аравией в отборе на ЧМ-2026

Вчера, 26 марта, состоялся матч четвёртого тура группы G отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года между сборными Таджикистана и Саудовской Аравии. Встреча прошла в Душанбе (Таджикистан). Команды сыграли вничью — 1:1.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота. В самом начале второго тайма нападающий Саудовской Аравии Фирас Аль-Бурайкан открыл счёт и вывел свою национальную команду вперёд. На 80-й минуте нападающий сборной Таджикистана Рустам Соиров сравнял счёт и установил окончательный результат матча.

В данный момент Саудовская Аравия возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 10 очков в четырёх проведённых матчах. Сборная Таджикистана находится на третьей строчке с пятью очками после аналогичного количества встреч.