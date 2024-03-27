Стали известны все составы групп на Евро-2024

Завершились все финальные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2024, благодаря которым определились оставшиеся участники турнира.

Ими стали сборная Польши, которая в финале Пути А обыграла сборную Уэльса (0:0 — по пенальти 5:4), сборная Украины, обыгравшая в финале Пути B Боснию и Герциговину (2:1) и сборная Грузии, которая в финале Пути С в серии послематчевых 11-метровых оказалась сильнее национальной команды Греции (0:0 — по пенальти 4:2).

Состав групп на Евро-2024 выглядит следующим образом:

Группа A

Германия

Шотландия

Венгрия

Швейцария

Группа B

Испания

Хорватия

Италия

Албания

Группа C

Словения

Дания

Сербия

Англия

Группа D

Польша

Нидерланды

Австрия

Франция

Группа E

Бельгия

Словакия

Румыния

Украина

Группа F

Турция

Грузия

Португалия

Чехия

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.