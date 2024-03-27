Определились все участники Евро-2024

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Завершился финальный матч Пути А отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Уэльса и Польши. Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс). Встречу обслуживала бригада итальянских арбитров, которую возглавлял Даниэле Орсато. Матч закончился со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались футболисты национальной команды Польши — 5:4.

Таким образом, сборная Польши стала последней командой, вышедшей на Евро-2024.

В финальную стадию турнира вышли Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Словения, Чехия, Грузия, Украина, Хорватия и Польша.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.