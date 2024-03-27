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Сборная Люксембурга – Сборная Казахстана 2:1, как сыграли, победил Люксембург, результат товарищеского матча 27 марта

Сборная Казахстана уступила Люксембургу в товарищеском матче
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Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Казахстана и Люксембурга. Команды играли на стадионе «Стад-де-Люксембург» в Люксембурге. Встречу обслуживала бригада немецких арбитров, которую возглавлял Кристиан Дингерт. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Люксембурга.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Люксембург
Окончен
2 : 1
Казахстан
0:1 Садыбеков – 3'     1:1 Родригеш – 24'     2:1 Синани – 45'    

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Казахастана Адилет Садыбеков. Однако уже к перерыву хозяевам удалось восстановить паритет. Сначала на 24-й минуте сравнял счёт форвард Люксембург Жерсон Родригеш, а позже на 45-й вингер хозяев Данел Синани установил окончательный победный результат для национальной команды Люксембурга.

Ранее сборная Казахстана разгромно уступила в матче с Грецией в полуфинале Лиги наций со счетом 0:5. Сборная Люксембурга же в другом полуфинале Пути С проиграла национальной команде Грузии (0:2).

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