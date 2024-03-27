Сборная Казахстана уступила Люксембургу в товарищеском матче

Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Казахстана и Люксембурга. Команды играли на стадионе «Стад-де-Люксембург» в Люксембурге. Встречу обслуживала бригада немецких арбитров, которую возглавлял Кристиан Дингерт. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Люксембурга.

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Казахастана Адилет Садыбеков. Однако уже к перерыву хозяевам удалось восстановить паритет. Сначала на 24-й минуте сравнял счёт форвард Люксембург Жерсон Родригеш, а позже на 45-й вингер хозяев Данел Синани установил окончательный победный результат для национальной команды Люксембурга.

Ранее сборная Казахстана разгромно уступила в матче с Грецией в полуфинале Лиги наций со счетом 0:5. Сборная Люксембурга же в другом полуфинале Пути С проиграла национальной команде Грузии (0:2).