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Хвича Кварацхелия отреагировал на исторический выход сборной Грузии в финальную часть Евро

Хвича Кварацхелия отреагировал на исторический выход сборной Грузии в финальную часть Евро
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Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на исторический выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы.

«Евро, мы едем!» — написал Кварацхелия в одной из социальных сетей.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия).

Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках пгруппы F.

Напомним, в полуфинале Пути С Грузия одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0.

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