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Роберто Мартинес впервые проиграл матч на посту тренера Португалии после 11 побед подряд

Роберто Мартинес впервые проиграл матч на посту тренера Португалии после 11 побед подряд
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Сборная Португалии впервые потерпела поражение под руководством испанского тренера Роберто Мартинеса.

Случилось это в товарищеском матче со сборной Словении, который проходил в Любляне (Словения) на стадионе «Стожице». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Словения
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Черин – 72'     2:0 Элшник – 80'    

Отметим, после назначения менеджером национальной команды Португалии Мартинес не проигрывал более года. Испанский специалист вместе со сборной провёл 12 матчей, в которых один раз проиграл и одержал 11 побед. Общий счёт этих матчей – 41:6.

Также сборная Португалии под руководством Мартинеса вышла на Евро-2024, где сыграет с Турцией, Грузией и Чехией.

Напомним, о назначении Мартинеса главным тренером сборной Португалии было объявлено 9 января 2023 года. На этом посту он сменил Фернанду Сантуша. Ранее испанец возглавлял сборную Бельгии.

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