Роберто Мартинес впервые проиграл матч на посту тренера Португалии после 11 побед подряд

Сборная Португалии впервые потерпела поражение под руководством испанского тренера Роберто Мартинеса.

Случилось это в товарищеском матче со сборной Словении, который проходил в Любляне (Словения) на стадионе «Стожице». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Отметим, после назначения менеджером национальной команды Португалии Мартинес не проигрывал более года. Испанский специалист вместе со сборной провёл 12 матчей, в которых один раз проиграл и одержал 11 побед. Общий счёт этих матчей – 41:6.

Также сборная Португалии под руководством Мартинеса вышла на Евро-2024, где сыграет с Турцией, Грузией и Чехией.

Напомним, о назначении Мартинеса главным тренером сборной Португалии было объявлено 9 января 2023 года. На этом посту он сменил Фернанду Сантуша. Ранее испанец возглавлял сборную Бельгии.

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