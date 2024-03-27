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Состав «Интер Майами» может пополнить экс-игрок «Зенита»

Состав «Интер Майами» может пополнить экс-игрок «Зенита»
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«Интер Майами» заинтересован в приобретении защитника мадридского «Атлетико» Акселя Витселя.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство клуба из МЛС намерено усилить линию обороны. В «Интер Майами» заинтересованы в кандидатуре Витселя, поскольку у игрока заканчивается контракт с «Атлетико» после этого сезона.

Напомним, бельгийский футболист присоединился к «Атлетико» в 2022 году, перейдя в клуб в качестве свободного агента. За этот период Витсель принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. Ранее Витсель выступал в составе санкт-петербургского «Зенита».

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Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»:

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