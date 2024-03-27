Мохаммед Сиссоко рассказал о готовности Килиана Мбаппе к матчам ЛЧ с «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Мохаммед Сиссоко высказался о мотивации нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе перед предстоящим четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Барселоной».

Первый матч между командами состоится 10 апреля в Париже, ответная игра пройдёт 16 апреля в Барселоне.

«В последнее время «Барселона» улучшилась и играет хорошо, а некоторые из её молодых игроков, такие как Ямал и Пау Кубарси, показали потрясающий уровень. Но «ПСЖ» — фаворит. Мбаппе будет мотивирован, потому что это его последний год в футболке клуба, и он сделает всё возможное, чтобы выиграть титул», — приводит слова Сиссоко AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 37 матчей, забил 38 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ранее Мбаппе заявил, что покинет «ПСЖ» по окончанию сезона-2023/2024 в статусе свободного агента и присоединится к мадридскому «Реалу». По сообщениям СМИ французский нападающий заработает в составе «сливочных» € 225 млн за пять лет, а подписной бонус составит около € 150 млн.

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