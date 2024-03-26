«Вы действительно будете чаще видеть меня в Испании». Мбаппе — о матчах «ПСЖ» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на слова полузащитника мадридского «Реала» и сборной Франции Орельена Тчуамени, ранее сказавшего, что испанцы поймут величие 25-летнего футболиста только тогда, когда он будет играть в их стране на постоянной основе.

«Я играл в матче с «Реалом Сосьедад» в Лиге чемпионов, а теперь мы будет играть с «Барселоной». Если мы пройдём, то можем встретиться с «Атлетико». Вот почему вы действительно будете видеть меня чаще [в Испании]», — приводит слова Мбаппе сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, «ПСЖ» и «Барселона» проведут два матча на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра между командами состоится 10 апреля в Париже. В свою очередь, ответная встреча пройдёт 16 апреля в Барселоне.