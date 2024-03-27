Тедеско: если бы я вернулся в Москву после работы в «Спартаке», люди пожали бы мне руку

Бывший главный тренер московского «Спартака» и главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о важных для него моментах в футболе помимо выигрыша трофеев.

«Конечно, очень приятно выиграть трофей. Для людей за пределами клуба эти результаты важны, потому что они показывают, сколько очков в среднем тренер, вероятно, принесет им в будущем. Или сколько трофеев они могли бы выиграть.

Но для меня сохранение прописки в дивизионе «Ауэ» в моём первом сезоне также было трофеем. Есть и другие важные успехи. Например, если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал «Спартак», люди пожали бы мне руку, потому что они уважают меня. Не только как тренера, но и как личность. Или если я разговариваю с игроком, которого тренировал четыре года назад, и он обнимает меня и говорит, что время игры за меня — лучшее, которое у него было. Это вещи, которые ещё важнее", — приводит слова Тедеско Coaches Voice.

38-летний немецкий тренер Доменико Тедеско возглавлял московский «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. Под его руководством красно-белые провели 54 матча, из которых 27 выиграли, 10 сыграли вничью и 17 проиграли. В РПЛ «Спартак» с Тедеско занимал по итогам сезона седьмое и второе место, в Кубке России доходил до полуфинала и 1/8 финала.