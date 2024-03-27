Мак Аллистер рассказал, как в сборной Аргентины реагируют на отсутствие Месси

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал выступления в национальной команде Аргентины с нападающим Лионелем Месси.

«Мы всегда уделяем большое внимание коллективу и команде. Мы знаем, что когда Месси нет рядом, мы должны становиться ещё сильнее, потому что у нас нет такого игрока, которые сможет спасти нас, если что-то пойдёт не так. Мы знаем, что с Лео соперники нас больше боятся, это нормально. Но у нас есть и другие большие игроки, выступающие в сильных клубах Европы», — сказал Мак Аллистера пресс-служба «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника: