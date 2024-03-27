Виталий Лысцов: чем раньше уедешь в Европу, тем лучше

Бывший защитник «Локомотива» и «Бенфики Б» Виталий Лысцов заявил, что не считает ошибкой первый переезд в Европу в 19 лет

«О чём тут говорить? Я, наоборот, счастлив, что прошёл такую школу за эти пять лет. Таких условий и такого подхода к футболистам никогда раньше не встречал. Это был очень полезный опыт. Я уехал в 19 лет, а сейчас считаю, что туда сразу после наступления 18-летия можно смело ехать. Чем раньше — тем лучше.

— Молодым посоветовал бы?

— Посоветовал бы, конечно. Это интересный жизненный этап. Вчера я ещё играл в «фифу» Жулио Сезаром или Луизао, а тут — раз — тренируюсь с ними в одной команде. Они тепло ко мне относились, шутили. Впервые я такое прошёл в «Локомотиве», когда подавал мячи Лоськову, Торбинскому, Павлюченко, Сычёву. На этих людей смотришь и сам стремишься стать футболистом, а потом вырастаешь и выходишь с ними на одно поле. Это очень многого стоит», – рассказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Лысцов перешел из «Локомотива» в португальскую «Лейрию» в сентябре 2011 года в статусе свободного агента.

За свою карьеру 28-летний защитник сыграл также за «Бенфику Б» и «Тонделу»

Полностью интервью с Виталием Лысцовым читайте на «Чемпионате» в 10:00